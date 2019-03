FridaysForFuture, studenti in piazza per il clima

Anche Milano, insieme ad altre 182 città italiane, manifesta oggi per salvare il pianeta nell’ambito della giornata di mobilitazione del “Global Strike For Future”, lo sciopero mondiale per il futuro. A partire dalle 9 gli studenti sono in piazza per il corteo che parte da largo Cairoli e si conclude alle 11 in piazza della Scala, dove è prevista una manifestazione di due ore. Alle 18 un’altra manifestazione partirà sempre da largo Cairoli. Sempre in città la scuola media di primo grado Pertini ha organizzato una marcia per il clima in collaborazione con Legambiente, alla quale parteciperà anche il sindaco, Giuseppe Sala. Varie iniziative sono in calendario anche in altre città della Regione.