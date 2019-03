Ucciso e nascosto in cascina, fermati 3 salvadoregni della gang MS13

Hanno ucciso un uomo e lo hanno nascosto in una cascina abbandonata. Questa l’accusa che ha portato in carcere tre salvadoregni di 22, 25 e 32 anni. I tre sono stati fermati dalla polizia per l’omicidio in concorso di un connazionale di 35 anni, il cui corpo è stato ritrovato sabato scorso in una cascina abbandonata in un’area boschiva a San Giuliano Milanese (Milano). L’uomo sarebbe stato ucciso a coltellate in un regolamento di conti tra appartenenti alla gang sudamericana MS13. I tre sono accusati di aver agito con l’aggravante della premeditazione e viene loro contestato anche l’occultamento di cadavere. Una quarta persona è indagata per favoreggiamento.