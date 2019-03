Paderno Dugnano, ciclista investita da un camion: 48enne in coma

Grave incidente stradale a Paderno Dugnano, nel milanese, dove una donna di 48 anni è stata travolta da un camion mentre era in sella alla sua bicicletta lungo via Costantino Nigra. E’ successo alle 16.30. L’autista del camion si è fermato e ha chiamato i soccorsi. Le condizioni della donna sono apparse subito molto gravi. Trasportata in codice rosso al San Gerardo di Monza la vittima dell’investimento è in coma e, secondo i medici, è in pericolo di vita. Sono in corso gli accertamenti per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità del camionista.