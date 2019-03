Zingonia, Salvini: “Passiamo dalle parole ai fatti” [Foto Gallery]

“Zingonia verrà preso a modello a livello nazionale anche per risolvere altre situazioni di degrado simili. Siamo il governo del fare e dunque passiamo dalle parole ai fatti”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno Matteo Salvini, oggi al termine della riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in prefettura a Bergamo. La demolizione delle cosidette Torri del degrado inizierà il 25 marzo. Saranno 270 i giorni di cantiere, 90 giorni di bonifica e poi due settimane per abbattere ogni torre.

Il ministro ha presieduto la riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, affiancato dal prefetto Elisabetta Margiacchi. Presenti anche il Presidente della Regione Attilio Fontana, l’Assessore alla casa Stefano Bolognini, il sindaco di Bergamo Giorgio Gorie,il questore Girolamo Fabiano e i vertici dei carabinieri e della Guardia di finanza.