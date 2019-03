Sala incontra Mahmood

Il sindaco di Milano Beppe Sala incontrerà Mahmood, il giovane vincitore del Festival di Sanremo, nato e cresciuto al Gratosoglio, alla periferia della città. Sala lo ha annunciato sulla sua pagina Facebook, con un post in cui scrive il giorno e il luogo: giovedì alle 19 al locale Rocket sui Navigli. “Per una volta non sarò io l’intervistato, ma chiederò a lui di parlarmi di come vive Milano e di cosa può fare la nostra città per i giovani – ha scritto -. Non vi prometto un duetto. Però, se venite in tanti, magari lo convinciamo a fare un pezzo!”.