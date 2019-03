Ad un anno dalle elezioni che il 4 marzo scorso lo hanno portato alla guida della Regione, il governatore Attilio Fontana traccia un primo bilancio. “È stato un anno molto positivo, stiamo cercando di dare risposte in tutti gli ambiti, abbiamo affrontato temi molto rilevanti: sanità, riorganizzazione società, infrastrutture”, ha detto a margine del dopo Giunta al Museo Bagatti Valsecchi. “Siamo molto vicini alla conclusione per fare riaprire i cantieri di Pedemontana, abbiamo cercato di essere vicini ai più deboli- ha proseguito – siamo molto contenti del lavoro che abbiamo fatto e sono molto contento delle persone che collaborano con me, con le quali credo che si potrà proseguire un grande lavoro per i prossimi anni”. “La nostra squadra sta funzionando bene – ha ribadito ancora Fontana – siamo coesi e abbiamo voglia di affrontare e risolvere i problemi che si presenteranno”.