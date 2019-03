Uno sciatore ha perso la vita ieri a Livigno sulla pista nera del Mottolino a causa di una brutta caduta. La vittima è Pietro Pasqualone, milanese di 31 anni ma originario di Sondalo in Valtellina. Il tragico incidente è avvenuto alle 10.40. I soccorsi sono scattati subito ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Lo sciatore – come riporta oggi il quotidiano La Provincia di Sondrio – non indossava il casco, per altro non obbligatorio per i maggiori di 14 anni.