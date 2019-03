People, Sala, il futuro siamo noi

“Siamo ancora in tanti, tantissimi, qui a Milano a credere nei diritti civili e nella pari dignità di tutti gli individui. E, anche se a volte ci si smarrisce nel timore di rappresentare il passato, il futuro siamo noi. Nessuna paura. Sarà così o non sarà niente”. Così il sindaco Giuseppe Sala che ieri ha partecipato alla manifestazione People Prima la persone e ha anche ballato sulle note di “People have the power”. Per il sindaco la risposta dei cittadini alla manifestazione ‘People’ è stata “strepitosa”. Al di là dei numeri precisi – duecento mila persone secondo quanto riferito dall’assessore Majorino – “sono comunque in tantissimi – ha detto il sindaco lasciando piazza Duomo – mi sembra un numero strepitoso”.