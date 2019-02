Sequestrati 5 mila pallet contraffatti, scoperta discarica abusiva

La Guardia di Finanza di Melegnano, investigando una ditta gestita da un romeno nella periferia di San Giuliano Milanese, hanno scoperto che l’uomo assemblava materiale legnoso di scarto, per realizzare bancali ove applicava marchi contraffatti e che poi vendeva come nuovi a varie aziende dell’hinterland milanese.

A seguito di sopralluoghi e appostamenti, i Finanzieri hanno individuato e sequestrato i pallet contraffatti e hanno scoperto che l’area formalmente adibita ad attività commerciale, circa 3.000 mq, di fatto era una vera e propria discarica abusiva a cielo aperto, dove veniva

accumulato il più vario materiale di scarto, non solo legno, ma anche elettrodomestici e rifiuti di origine industriale, tra cui motori, fusti per la raccolta di liquidi e bombole di gpl.

Nell’area sono stati individuati fatiscenti baracche e roulotte prive di ogni condizione igienica, utilizzate come dimora improvvisata da 4 persone, 3 rumeni ed un uruguaiano, quest’ultimoprivo di permesso di soggiorno, che venivano impiegate per la gestione del sito.

Le Fiamme Gialle sono state coadiuvate dalla Polizia Locale, dall’ATS di Melegnano e

dall’ARPA di Vizzolo Predabissi. L’intervento ha portato al sequestro dell’area, di oltre

cinquemila pallet contraffatti, di numerosi blocchetti in legno con marchi

contraffatti, di circa 300 litri di gasolio di origine non dichiarata e di due furgoni utilizzati peril trasporto dei pallet e del carburante.

Il responsabile è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per contraffazione e introduzione

nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi oltre per violazioni in materia ambientale.

Il Sindaco di San Giuliano Milanese ha emesso ordinanza di sgombero dell’insediamento.