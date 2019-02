Bossi jr, papà è un guerriero

“Papà, come sempre, è un guerriero” Lo ha detto questa mattina Renzo Bossi, il figlio del fondatore della Lega, ricoverato da ieri pomeriggio nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Varese. “Siamo in attesa dei prossimi esami, dopo la caduta di ieri in casa che gli ha procurato un trauma cranico” aggiunge Renzo Bossi Il Sentaur, 77 anni, ieri pomeriggio è stato colpito da un malore nella sua abitazione di Gemonio ed è caduto, battendo la testa. Portato in ospedale a Varese con l’elisoccorso, Bossi è stato sottoposto a una serie di esami, dai quali non è emersa la presenza di emorragie. Al suo fianco ci sono la moglie e i quattro figli, che hanno chiesto il più stretto riserbo sulle sue condizioni. “Ha passato una notte tranquilla. Non è in pericolo di vita” assicurano fonti di via Bellerio. Questa mattina Bossi sarà sottoposto a nuovi esami e alle 12 sarà diffuso un bollettino medico da parte dell’ospedale