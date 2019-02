Autonomia, Sala, fermatevi e discutiamo

“Fermatevi e discutiamo”. Questo l’appello lanciato dal sindaco Beppe Sala, che questa mattina ha pubblicato un video su facebook per parlare dell’automomia. “Non sono contrario al fatto che i territori chiedano di avere più ruolo – ha premesso il sindaco – Ma perchè vanno favorite le Regioni e non gli enti locali? Dicono che non saranno penalizzate le Regioni del Sud. E le città?”. Il sindaco conclude con un appello: “Io non ho ancora capito di cosa si sta parlando. Fermatevi e discutiamo. Chiarite che cosa intendete per auonomia”