Confermata la condanna all’ergastolo per Rocco Schirripa il panettiere 65enne imputato per l’omicidio del Procuratore di Torino Bruno Caccia assassinato sotto casa il 26 giugno del 1983. I giudici della Corte d’Assise di Milano hanno accolto la richiesta del pg Galileo Proietto. Schirripa era stato condannato all’ergastolo nel giugno di due anni fa. Per l’omicidio era stato già condannato in via definitiva come mandante Domenico Belfiore, ex capo dell’omonimo clan.