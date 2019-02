Il rischio maggiore è quello di perdere gli 80 milioni di euro stanziati da Unione Europea e Governo per la sistemazione del quartiere Giambellino Lorenteggio. E’ la preoccupazione dei sindacati degli inquilini Sunia, Sicet e Unione Inquilini che questa mattina hanno organizzato una conferenza stampa nel cortile di via Lorenteggio 181 per “denunciare le gravissime responsabilità di Regione, Aler e Comune nella conduzione del programma si riqualificazione del quartiere”. Per sensibilizzare le istituzioni i sindacati hanno indetto un presidio, convocato per lunedì prossimo 18 febbraio, in corso Monforte sotto la Prefettura con la richiesta di sospendere, in attesa di trovare sistemazioni abitative alternative, ogni azione di sgombero degli occupanti abusivi per necessità e di promuovere con il Prefetto un tavolo permanete sul quartiere che veda il coinvolgimento degli abitanti e delle realtà associative. I sindacati inquilini denunciano il sostanziale abbandono dell’area Giambellino Lorenteggio nel suo insieme e in particolare dello stabile di Lorenteggio 181.