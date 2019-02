Il fondatore della Lega Nord, Umberto Bossi, è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Varese, dopo che ha avuto un malore in casa a Gemonio (Va). L’onorevole, 77 anni, ha avuto un malore nel pomeriggio, sarebbe caduto battendo la testa. Il senatùr è stato soccorso nel pomeriggio da un’ambulanza della Croce Rossa di Cittiglio che ha prestato le prime cure. L’ospedale di Varese ha diffuso un comunicato: “Questo pomeriggio, poco prima delle 18.00, Umberto Bossi è stato portato in elisoccorso al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Circolo di Varese. Sono in corso gli accertamenti necessari ad individuare le cause del malore che lo ha colpito al domicilio. Seguiranno aggiornamenti domattina, intorno alle ore 12.00. ”