Il Sindaco di Riace ospite a Monza

Mimmo Lucano, sindaco di Riace,diventato il simbolo delle politiche di accoglienza dei migranti, sarà giovedì prossimo a Monza. «La Brianza che accoglie», è il titolo dell’evento di giovedì 14 febbraio alle 21 al Teatro Binario 7 di via Turati, 8, a Monza. A sostenere l’iniziativa le confederazioni brianzole di Cgil, Cisl e Uil, Anpi, Libera, Emergency, Arci, Acli e Desbrì. «Nella piccola cittadina calabrese – si legge nel volantino –, il sindaco Mimmo Lucano ha sperimentato con successo un modello di accoglienza non conflittuale. Un’esperienza che ha evidenziato come la solidarietà e l’integrazione possano diventare importanti leve per il rilancio delle comunità». «Negli ultimi anni, grazie alla disponibilità di alcuni sindaci e a una robusta rete associativa, anche nella nostra provincia si sono registrati progetti importanti che hanno avuto risvolti positivi per tutto il territorio», affermano all’unisono le confederazioni sindacali brianzole.