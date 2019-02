Futuroallavoro, sindacati lombardi in piazza a Roma

#9FEBBRAIO, #FUTUROALLAVORO. Alla manifestazione nazionale unitaria #FuturoalLavoro organizzata per a Roma oggi da Cgil, Cisl e Uil ci sono anche i sindacati lombardi. Da Piazza del Popolo a Piazza San Giovanni in Laterano i manifestanti hanno sfilato per le vie della Capitale

La mobilitazione è stata indetta da Cgil, Cisl e Uil a sostegno del documento unitario che contiene le proposte sulla politica economica e sociale.

Le tre confederazioni avanzano le loro proposte per chiedere al Governo di aprire un confronto serio e di merito sulle scelte da prendere per il Paese. Creazione di lavoro di qualità, investimenti pubblici e privati a partire dalle infrastrutture, politiche fiscali giuste ed eque, rivalutazione delle pensioni, interventi per valorizzare gli assi strategici per la tenuta sociale del Paese, a partire dal welfare, dalla sanità, dall’istruzione, dalla Pubblica Amministrazione e dal rinnovo dei contratti pubblici, maggiori risorse per i giovani, le donne e il Mezzogiorno.