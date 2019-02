Droga, un arresto in zona via Padova, sequestrati 2,5 Kg di cocaina

La Polizia di Stato nel tardo pomeriggio di ieri, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio nella zona di via Adriano e via Padova, ha arrestato un pluripregiudicato e sequestrato 2,5 kg dì cocaina e denaro ed assegni per un importo complessivo di 28.500 euro.

Gli Agenti del Commissariato “Villa San Giovanni” della Questura di Milano, nel tardo pomeriggio di ieri in via Gassman (zona via Adriano-via Padova), hanno arrestato C.M. italiano di 46 anni pluripregiudicato perché trovato in possesso di 2,5 Kg di cocaina. L’arresto è arrivato al termine di un’indagine che ha portato le forze dell’ordine sulle tracce dell’uomo e a seguito di diverse segnalazioni di residenti di un certo andirivieni nello stabile.

Sono stati perquisiti due box, uno dei quali protetto da sistema d’allarme con combinatore telefonico. È stata inoltre eseguita una perquisizione locale presso l’abitazione dell’uomo che ha permesso di rinvenire, all’interno della camera da letto, una cassaforte murata, altezza pavimento e nascosta da un grosso arredo, all’interno della quale sono stati ritrovati e sequestrati 4.500 €, 6 assegni di dubbia provenienza per un valore di 24.000 € ed una chiave non appartenente a nessun luogo direttamente collegato alle pertinenze dell’abitazione. La chiave ha permesso di aprire un ulteriore box, non riconducibile ufficialmente all’uomo, all’interno del quale sono stati rinvenuti 2,5 kg di cocaina. L’uomo è stato portato alla Casa Circondariale di San Vittore