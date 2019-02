Vino, il Buttafuoco Storico compie 23 anni

“L’Oltrepó Pavese produce vino di grande qualità. Per vincere le sfide del mercato deve avere come stella polare una comunicazione più efficace e incisiva”. Lo ha detto Fabio Rolfi, assessore regionale lombardo all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi durante le celebrazioni del 23esimo compleanno del ‘Buttafuoco Storico’ a Palazzo Bovara a

Milano. “La Regione Lombardia sta lavorando affinché il territorio dell’Oltrepó possa avere una voce unica, per avere più peso sia nei rapporti istituzionali che sui mercati esteri” ha aggiunto. “La costituzione dei tavoli di denominazione avvenuta nelle scorse settimane rappresenta una svolta storica in questo senso. Aiuteremo l’Oltrepó Pavese a sprigionare le sue straordinarie potenzialità”