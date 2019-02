“La commissaria Bulc è stata molto chiara: ritiene che il progetto possa essere finanziabile nell’ambito dei fondi che connettono le città ai corridoi europei, però deve diventare una questione di mobilità sia di persone che di mezzi. Questa è un’indicazione forte.” Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala a margine della presentazione della Fondazione di Comunità Milano al Palazzo delle Stelline, in merito al colloquio avuto ieri a Bruxelles con il commissario europeo ai Trasporti Violetta Bulc per la valutazione dei fondi a sostegno della riapertura dei Navigli . “D’altra parte al progetto credo ma non posso sacrificare altre iniziative che stiamo portando avanti, in particolare l’impegno sulle periferie. – ha aggiunto Sala – Molto meglio fare le cose con il tempo giusto, non credo ci appartenga l’abitudine dei grandi annunci e poi doverci fermare. Diremo ai milanesi che siamo in grado di partire quando effettivamente saremo in grado di farlo.”

