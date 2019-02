“Si tratta di un’operazione di rinnovo di un parco tram ormai obsoleto, il mezzo nuovo acquistato oggi ha delle misure di sicurezza completi: telecamere a copertura integrale, sistemi anticollisione e sistemi di recupero energetici che gli danno caratteristiche molto efficaci sia dal punto di vista ambientale che operativo.” Lo ha detto il presidente di Atm Luca Bianchi, a margine della firma del protocollo di collaborazione tra l’azienda dei trasporti e la Polizia Locale, in merito ai nuovi mezzi Tramlink S3 Leo prodotti da Stadler Valencia, l’azienda spagnola risultata prima classificata nella gara indetta da Atm per la fornitura in sei anni di 80 nuovi tram per un valore di 213 milioni di euro. “La gara sta avendo il suo percorso. – ha specificato Bianchi, precisando che l’assegnazione della fornitura avverrà dopo le verifiche di legge – Arriveranno questi nuovi tram dotati dei più moderni sistemi di controllo sia di sicurezza attiva che passiva, collegati in tempo reale con la centrale operativa. I nuovi mezzi andranno a sostituire i mezzi nella varie tranvie che richiedono del ‘refitting’ talmente significativo che in termini di costi benefici non è sicuramente affrontabile, meglio sostituirli.”