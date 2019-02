Olimpiadi 2026, Sala: “Occorre comunicazione positiva”

“Il dossier è buono ma la nostra preoccupazione è che voteranno gli 87 membri del Cio e bisogna porre attenzione a ogni singolo membro per capire quelli che saranno i motivi che li porteranno a Milano Cortina o Stoccolma: motivi politici, motivi tecnici, motivi di relazione. Bisogna in questa fase presidiare questi 87 votanti.” Lo detto il sindaco Giuseppe Sala, a margine della conferenza stampa in Città Metropolitana sulla riqualificazione energetica delle scuole, commentando l’incontro avuto ieri con il presidente della Regione Lombardia Fontana e il presidente del Coni Giovanni Malagò. “Ieri ho sottolineato la necessità di andare verso una comunicazione positiva, – ha proseguito Sala – bisogna tutti comunicare nello stesso modo e ciò vale per il Governo, per noi, per il Coni: che il Governo non metta soldi è assodato ma è inutile ridirlo. Diciamo invece da oggi in poi perché il nostro progetto ha molto senso, questo è quello che va fatto” ha concluso il sindaco.