Il tabaccaio del Lorenteggio: “Topi e degrado il mio lavoro muore” [VIDEO]

(MIANEWS) Milano, 05 FEB – Alberto Gargarella ha in affitto da sei anni la tabaccheria al civico 181 di via Lorenteggio. Quarantasei anni, un figlio, Gargarella ha preso i locali Aler in uno dei quartieri più difficili della periferia cittadina. Dopo un avvio “promettente”, però, racconta, oggi la situazione in zona è andata peggiorando e da un anno mezzo all’attività di negoziante si è affiancata la “battaglia” contro il degrado. Ha scritto ad Aler, Regione, Comune, Municipio 6 perché denuncia una situazione ormai insostenibile, con topi che scorrazzano nei cortili e si spingono fino a davanti al negozio e alla fermata del bus su via Lorenteggio. Venerdì scorso, chiusa la tabaccheria ‘Dal Garga’, alle ore 19.30, il commerciante ha ripreso tutto con il telefonino: le immagini inequivocabili mostrano decine di topi che escono dall’ombra e zampettano tra i rifiuti e sul marciapiede. Immagini forti pubblicate sui social che raccontano la situazione degli stabili Aler coinvolti nel maxi progetto di riqualificazione del Lorenteggio. Edifici in via di abbandono, per essere abbattuti, ma ancora occupati da decine di persone, anche famiglie, dove spazzatura, masserizie accatastate e degrado sono una costante. “In sei anni il mio negozio ha dimezzato il lavoro – racconta a Mianews -. Normale, se uno vede i topi che ci passano davanti cambia strada. Intanto ha chiuso la pizzeria qui vicino e molte attività commerciali stanno scomparendo. La beffa è che non posso neanche accedere ai contributi per i negozi interessati dai cantieri M4 perché il cantiere è a 20 metri, siamo ancora in zona non considerata coinvolta dai lavori. Dovrebbero darmi nuovi locali nei palazzi che costruiranno, ma non sappiamo nulla. Sei anni fa ho fatto un investimento, oggi lavoro ogni giorno tra i topi”.

Topi al Lorenteggio Il video-denuncia postato su Facebook da Alberto Gargarella che da sei anni ha in affitto la tabaccheria dello stabile Aler al civico 181 di via Lorenteggio. Publiée par Radio Lombardia sur Mardi 5 février 2019