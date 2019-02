GRETA VAN FLEET: stop al tour, Josh ha la laringite

I GRETA VAN FLEET sono stati costretti ad interrompere bruscamente il loro tour in corso, cancellando le ultime due tappe australiane (Melbourne e Brisbane) e il concerto di Auckland in Nuova Zelanda.

Il cantante e frontman Josh Kiszka ha contratto una brutta infezione alla gola, purtroppo brevemente trasformatasi in una forte forma di lariginte. I medici hanno imposto uno stop immediato onde evitare di arrecare danni permanenti alle corde vocali,

Kiszka ha così dichiarato nel comunicato ufficiale: “Carissimi fan, ho delle notizie strazianti: sfortunatamente durante il viaggio tra USA, Giappone e Australia, ho contratto un’infiammazione delle vie respiratorie superiori, gradualmente evolutasi in laringite. Ho fatto di tutto per curarmi ma non riesco proprio a liberarmene. I medici mi hanno informato che esibirmi in queste condizioni potrebbe causare danni irreversibili alle mie corde vocali, un rischio che non posso assolutamente permettermi di correre! Siamo dunque costretti a rimandare i nostri spettacoli previsti in questi giorni. Stare su quel palco è tutta la mia vita e mi spezza il cuore doverlo fare, ma devo prendere molto sul serio la mia salute, in modo da non andare incontro a conseguenze ben più gravi. Sono terribilmente dispiaciuto e vi garantisco che stiamo già lavorando per riprogrammare le nuove date che annunceremo molto presto. Spero possiate comprendere, questa è una situazione difficile e sconfortante per tutti noi”.

Al momento il tour europeo, data italiana (già sold out) compresa, è confermato e la band ha già promesso un secondo album entro la fine del 2019 e a detta del bassista Sam Kiszka “sarà una grossa sorpresa! Girare il mondo sta solleticando oltre ogni più rosea aspettativa la nostra ispirazione…”.

Il nuovo album “Anthem Of The Peaceful Army” è arrivato al numero 1 della Billboard Rock Chart nel 2018 ed è entrato prepotentemente nella Top 10 anche in Canada, Germania e Italia!

I Greta Van Fleet hanno ottenuto di recente 4 nomination ai Grammy nelle categorie “Best Rock Album”, “Best Rock Song”, “Best Rock Performance” e “Best New Artist”.

Al ricorrente e scomodo raffronto tra i quattro giovanotti del Michigan e i LED ZEPPELIN quanto a sound, atmosfere e attitude d’altri tempi (a detta di molti “ricalcati come copia carbone” da Plant e soci) Josh ha così reagito in una recente intervista con Rolling Stone America: “Siamo in buona fede e non so più come dirlo! Vorrei che si ponesse l’accento sulla buona sostanza di ciò che stiamo facendo: puntiamo sulla nostra identità… Ok, la somiglianza è innegabile e gli Zep sono tra le nostre maggiori influenze, cosa che peraltro abbiamo sempre riconosciuto senza problemi… Ora però punto e a capo, andiamo oltre!”.

SLASH ha recentemente speso parole molto lusinghiere sui Greta: “Sono un fenomeno figo e molto interessante… Il loro grande successo nei prossimi tre anni aprirà le porte ad una scena rock giovane e fresca di nuove band ‘giuste’, su cui finalmente chi conta porrà la propria attenzione. La loro energia è arrivata forte e chiaro e sta sollevando un sano polverone, finalmente! Non vedo l’ora di constatarne i benefici effetti sul futuro del rock”.