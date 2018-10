GRETA VAN FLEET: la giovane e discussa rock band americana per la prima volta in Italia!

Vengono dal Michigan, hanno un’età media di 20 anni e sono stati definiti i ‘LED ZEPPELIN del nuovo millennio’. Jimmy Page ne è incuriosito mentre Robert Plant un po’ rabbrividisce… critica e amanti del rock sono divisi ma di certo questi quattro giovanotti hanno saputo far parlare di sé!

In attesa dell’uscita del debut album “Anthem of the Peaceful Army” prevista per il 19 Ottobre 2018 su Lava/Republic Records con distribuzione Universal Music, la giovane rock band americana fondata dai fratelli Kiszka annuncia il primo tour mondiale “MARCH OF THE PEACEFUL ARMY”.

Il tour vedrà la rock band esibirsi in Italia per la prima volta in un unico imperdibile show:

GRETA VAN FLEET + special guest

Domenica 24 FEBBRAIO 2019 @ Alcatraz – MILANO

Apertura porte: ore 18.30

Inizio concerto: ore 20.00

Prezzo del biglietto in prevendita: € 37,00 + dp

Prezzo in cassa la sera dello show: € 43,00

Biglietti in prevendita su ticketone.it a partire dalle ore 10:00 di venerdì 19 Ottobre.

Nati nel 2012 e ispiratisi per il nome ad una nobile vicina di casa che gli ha portato decisamente fortuna, i GRETA VAN FLEET dal 2013 sono Jake Kiszka alla chitarra, Sam Kiszka al basso e tastiere, Josh Kiszka alla voce e Danny Wagner alla batteria. Quattro musicisti preparati che scrivono la loro musica esplorando una interessante varietà di temi e stili, fondendo rock, soul, hard e blues, tra i riff chitarristici taglienti, una voce potentissima e una sezione ritmica granitica e pulsante.

“Anthem of the Peaceful Army” è stato prodotto da Marlon Young, Al Sutton e Herschel Boone (The Rust Brothers) e registrato all’inizio dell’anno ai Blackbird Studios di Nashville ed ai Rustbelt Studios di Royal Oak, Michigan.

Il primo singolo tratto, “When The Curtain Falls”, ha anticipato l’uscita dell’album lo scorso 15 Agosto, è immediatamente entrato tra le Top 10 delle Radio Rock USA ed ha collezionato più di 13 milioni di stream. Il video della canzone ha superato i 4 milioni visualizzazioni!

Il debutto del quartetto risale al Marzo 2017 con il sorprendente singolo “Highway Tune” che ha raggiunto il primo posto delle U.S. Rock Radio Charts per 5 settimane consecutive.

Per i Greta Van Fleet il 2017 è stato un susseguirsi di concerti sold-out in Nord America ed Europa, di crescente interesse da parte della critica, di apprezzamenti da artisti come Elton John, Nikki Sixx e Bob Seger, con milioni di visualizzazioni su YouTube e di stream su Spotify, la pubblicazione di due EP poi riuniti nel mini CD “From The Fires”, un’inesorabile crescita ed una straordinaria connessione con i loro fan in tutto il mondo.

E ora sono pronti a conquistare anche i rocker italiani più veraci con il loro spirito vintage!

GRETA VAN FLEET – “Anthem of the Peaceful Army”