“Gli Alpini non si toccano! Le scritte vergognose comparse oggi in via Padova non solo offendono il corpo militare delle penne nere, ma sono un oltraggio a tutta la città. I milanesi aspettano l’Adunata del Centenario con grande gioia: Milano è la casa degli Alpini”. Così il sindaco Giuseppe Sala, su Twitter, in merito alle scritte comparse in via Padova. “Gli alpini stuprano e molestano, no al raduno” è la frase riportata con della vernice rossa in via Padova.