“Sulla TAV non noi soli, non solo tutte le associazioni d’impresa, ma, da qualche mese, una vasta e trasversale opinione pubblica al Nord ha preso a manifestare con decisione il proprio sostegno alla necessità di sbloccare, insieme alla TAV, le grandi opere pubbliche che aspettiamo da oltre vent’anni.” Lo ha detto il presidente di Assolombarda Carlo Bonomi al premier Giuseppe Conte durante l’incontro nella sede dell’associazione degli industriali in via Pantano. “Alle imprese del Nord e alla crescita italiana serve il compimento accelerato della TAV. – ha proseguito Bonomi – La priorità ora non è una manovra correttiva della finanza pubblica ma la nostra speranza e la nostra richiesta è una manovra compensativa. Occorre al più presto una sferzata che alzi il PIL potenziale nel nostro Paese, e che abbia un impatto immediato sui quello reale già nel 2019. A chiederlo è l’intero sistema Confindustria, insieme a tutti i sindacati e a tutte le altre associazioni datoriali. Sbloccate subito le 400 opere pubbliche già finanziate per 27 miliardi di euro, rimettete mano al maxi programma del 2018 “Connettere l’Italia”, che dei 140 miliardi di investimenti pluriennali vedeva già 103 miliardi disponibili” ha concluso il presidente di Assolombarda.

Conte in Assolombarda Il Presidente del Consiglio nel pomeriggio si è recato in Assolombarda a Milano dove ha incontrato il Presidente Carlo Bonomi. Publiée par Radio Lombardia sur Mercredi 30 janvier 2019