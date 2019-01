Ergastolo per l’omicidio della promoter finanziaria di Castellanza (Va)

Vito Clericò, 66 anni di Garbagnate Milanese, è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio di Marilena Rosa Re, promoter finanziaria di 58 anni di Castellanza (Va). L’uomo, accusato di aver ucciso e decapitato la donna che scomparve a fine luglio del 2017, è stato condannato con rito abbreviato, ciò con lo sconto di pena che nella fattispecie ha tolto l’isolamento diurno. I resti di Rosa Re furono ritrovati in un campo e in un orto. L’accusa ha contestato a Clericò l’omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, l’occultamento e vilipendio del cadavere, altre alle aggravanti delle sevizie e della crudeltà. In uno stralcio dell’inchiesta la moglie di Clericò, Alba De Rosa, è indagata per occultamento e vilipendio del cadavere. All’origine della vicenda sembra un prestito di 80mila euro mai restituiti.