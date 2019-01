TESLA: nuovo album “Shock” in arrivo l’8 Marzo

La leggendaria rock band californiana TESLA pubblicherà il nuovo album, “Shock”, l’8 marzo 2019. A 5 anni dal precedente, la band torna su major label, questa volta Universal, con il l’ottavo disco da studio che è stato prodotto e scritto con Phil Collen (chitarrista dei DEF LEPPARD). Collen aveva già collaborato con i Tesla sull’inedito “Save That Goodness”, incluso su “Mechanical Resonance Live!” nel 2016.

“Shock” è già disponibile per il preordine in formato CD, digitale, vinile nero e in vinile blu traslucido in edizione limitata. L’elettrizzante primo singolo, “Shock”, è disponibile via streaming e in download immediato con il preorder dell’album.

Ha dichiarato il chitarrista Frank Hannon: “Shock ci riporta alle sonorità anni ’80 a livello di produzione, anche se la direzione musicale non è del tutto quella, volutamente! ‘Cambiare il nostro stile è il nostro stile’, amo ripetere citando il monumentale ‘[This Is] Spinal Tap’. Non ci è mai piaciuto fossilizzarci e chi ci conosce bene lo sa… Metal, country, Americana, AOR, di tutto un po’, seguendo l’ispirazione più pura, senza paura… Questo disco dimostra ancora una volta la nostra ecletticità. Ognuno di noi ha radici musicali differenti ed è cresciuto con la band pur seguendo il proprio percorso. Lo ritengo un punto di forza… Ad esempio io adoro il southern rock e mi piace dare un tocco di slide qua e là, mentre Brian Wheat, è più influenzato da gruppi come QUEEN e THE BEATLES, quindi quei cori grossi a più voci sono sempre farina del suo sacco!”.

A proposito della collaborazione con Collen, Frank aggiunge: “Phil ha portato il Def Leppard–style… ci ha fatto osare ancora di più! Ce n’è per tutti i gusti, questo è un disco che non vi deluderà! Non smetteremo mai di ringraziare Phil per l’iniezione incredibile di ottimismo che ci ha dato, è un amico oltre che uno stimato artista e ci ha aiutato ad uscire da un periodo parecchio difficile… Dopo ‘Simplicity’ eravamo talmente frustrati che non immaginavamo nemmeno lontanamente di poter incidere un nuovo album! Phil aveva nel cassetto alcune idee perfette per i Tesla: ci ha aiutati a ritrovare il bandolo della matassa e a riscoprire la motivazione artistica attraverso nuove soluzioni di arrangiamento e nuove – per noi – scelte produzione. Non ce l’avremmo mai fatta senza il suo prezioso aiuto. Non dimentichiamoci che uno dei più grandi maestri di Phil è il Signor Mutt Lange, un guru della produzione a livello internazionale, uno con le palle quadre per cui il dettaglio non è mai un dettaglio! Non avevamo mai affrontato la registrazione di un album con un approccio tanto attento e intenso, a tutto tondo: indubbiamente a qualche fan piacerà di più ad altri magari di meno, ma siamo pronti a scommettere che in ogni caso il risultato finale vi farà saltare sulla sedia! Questo è a dir poco garantito… il titolo del disco calza a pennello!”.

Seguirà un tour mondiale che partirà dal Nord America ed Europa nel corso del 2019.

I Tesla sono uno dei gruppi rock più celebri e duraturi del mondo, con una solida e fedele fan base e una carriera lunga 35 anni, da 15 milioni di dischi venduti in tutto il mondo.

TESLA – “Shock”

[CD; Vinyl LP; Digital]

You Won’t Take Me Alive Taste Like We Can Rule The World Shock Love Is A Fire California Summer Song Forever Loving You The Mission Tied To The Tracks Afterlife I Want Everything Comfort Zone

La formazione attuale dei Tesla è ormai stabile dal 2006:

Brian Wheat – Basso / Tastiere / Piano / Cori

Frank Hannon – Chitarra / Cori

Jeff Keith – Voce solista

Troy Luccketta – Batteria / Percussioni

Dave Rude – Chitarra / Cori