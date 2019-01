Dopo Macklemore, 30 Seconds to Mars e Liam Gallagher un nuovo grande annuncio internazionale entra nel cast dell’undicesima edizione del festival agrirock di letteratura e musica di Barolo. Lo storico front-man dei Radiohead, THOM YORKE, ha scelto di aprire il suo tour italiano “Thom York’s Tomorrow Modern Boxes”proprio a Barolo: si esibirà infatti il prossimo 16 luglio 2019 in Piemonte per il gran finale del Festival Collisioni.

Thom Yorke eseguirà brani dalle sue opere da solista The Eraser, Tomorrow’s Modern Boxes e Atoms For Peace’sAmok con il produttore/collaboratore di lunga data Nigel Godrich e il visual artist Tarik Barri. Thom Yorke, cantautore, polistrumentista, compositore britannico e storico frontman dei Radiohead, è uno dei cantanti più importanti e influenti del nuovo millennio, inserito nella lista dei 100 migliori cantanti di sempre secondo Rolling Stone.

Ora l’artista è pronto a salire sul palco di Collisioni per cantare ed entusiasmare i suoi fan. Ma le sorprese non sono finite: il weekend del 6 e 7 luglio tornerà come di consueto il ricco programma di incontri con ospiti internazionali della musica, della letteratura e del cinema nelle vie e nelle piazze del paese di Barolo. Molti altri artisti italiani e leggende del rock internazionale devono ancora essere annunciate per il più grande raduno rock dell’estate in collina.

Biglietti disponibili su ticketmaster.it, ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati dalle ore 10:00 di venerdì 25 gennaio