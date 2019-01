Taxista travolto e ucciso, il video del primo incidente

Il video diffuso oggi dalla Polizia riprende il primo incidente avvenuto sulla Milano Meda all’altezza di Cesano Maderno la notte del 13 gennaio, a seguito del quale il tassista Eugenio Fumagalli, sceso dalla sua auto per soccorrere i feriti, è stato travolto e ucciso da altri due mezzi in arrivo. Si vede chiaramente, dalle immagini registrate dalla telecamera di un’auto di passaggio, il mezzo che giunge ad alta velocità, fa un sorpasso, e travolge l’auto che si trova davanti, sulla seconda corsia. E non si ferma a prestare soccorso alle persone che sono a bordo, finite contro il cordolo di cemento che divide le corsie.

Tassista ucciso, incidente Tassista travolto e ucciso, il video del primo incidente sulla Milano -Meda Publiée par Radio Lombardia sur Lundi 21 janvier 2019

Alla guida dell’auto che ha investito il mezzo con a bordo i due ragazzi rimasti feriti, c’era un26enne di Lazzate, che è stato arrestato. Stamattina è arrivata la convalida del fermo da parte del gip di Monza ed è stato posto agli arresti domiciliari. Secondo quanto spiegato in questura a Milano, il giovane, un operaio che vive con i genitori, nel 2013 e nel 2014 era stato sanzionato per guida in stato d’ebbrezza. Aveva appena riottenuto la patente, lo scorso novembre.