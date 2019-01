Le prime indagini resti scheletrizzati del cadavere rinvenuto a Senago (Mi), fanno ritenere che il decesso potrebbe essere avvenuto almeno cinque anni fa. Per quanto riguarda la sua identificazione, gli inquirenti stanno approfondendo una serie di nominativi di cui, in quel periodo, è stata denunciata la scomparsa. In particolare si stanno vagliando, tra le varie ipotesi, quella che riconduce ad un cittadino albanese di cui si erano perse le tracce a Genova in un arco temporale compatibile. Sembra inoltre che alcuni capi di abbigliamento ritrovati sui resti, potrebbero corrispondere a quelli indossati dall’albanese al momento della scomparsa.