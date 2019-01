Meteo, cambia tutto arrivano pioggia e neve

CAMBIA TUTTO NELLA PROSSIMA SETTIMANA: IMPULSI POLARI PUNTANO IL MEDITERRANEO – “ Cambio radicale di circolazione atmosferica sull’Europa nei prossimi giorni con impulsi polari che si metteranno in moto verso l’Europa occidentale direttamente dalla Groenlandia.” – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com che spiega – “Questi impulsi, gettandosi sul Mediterraneo occidentale, daranno vita a diversi vortici ciclonici, che tra l’altro andranno ad interagire anche con le masse d’aria fredda provenienti dal Nordest Europa e che gradualmente andranno a inasprire il freddo su gran parte del Vecchio Continente.”

VORTICI CICLONICI SULL’ITALIA, MALTEMPO CON PIOGGIA E ANCHE NEVE – “In questo contesto dunque con tutta probabilità l’Italia dovrà fare i conti con vortici ciclonici mediterranei, responsabili di ondate di maltempo a più riprese soprattutto al Centrosud e Isole Maggiori, ma con interessamento a tratti anche delle regioni settentrionali.” – avverte Ferrara di 3bmeteo.com – “Proprio sul Nord Italia l’interazione con l’aria più fredda in ingresso dai Balcani potrebbe favorire nevicate a quote molto basse, se non a tratti localmente in pianura; possibile neve a tratti in collina anche al Centro (nevicate anche copiose in Appennino). Quota neve più elevata al Sud anche in virtù del richiamo di venti meridionali, ma nevicate non dovrebbero comunque mancare lungo tutto l’Appennino. Alle precipitazioni si aggiungeranno venti a tratti sostenuti a rotazione ciclonica su tutti i nostri mari. Sfogati questi vortici mediterranei, sul finire della prossima settimana si potrebbe sperimentare una ondata di freddo più consistente soprattutto al Nord, figlia di una irruzione gelida continentale sull’Europa. La distanza temporale tuttavia impone ancora cautela su questo punto, che necessiterà di molte conferme”

WEEKEND CON TEMPO INSTABILE AL CENTROSUD – “Una prima perturbazione sta comunque già interessando alcune aree del Centronord, dove è tornato a piovere dopo un lungo periodo di siccità. Questo fronte sarà il primo di una lunga serie che interesserà il Mediterraneo nei prossimi giorni nel weekend infatti avremo a che fare con tempo nuovamente instabile al Centrosud, in particolare nella giornata di domenica, con piogge sparse e nevicate dalle quote medie. In genere asciutto al Nord anche nella notte su lunedì si potrebbe avere un peggioramento su bassa Valpadana e Liguria” – concludono da 3bmeteo.com