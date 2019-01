Violenta rapina a Colico, nel lecchese. Un anziano di 87 anni e la figlia di 52 sono stati picchiati da due rapinatori che hanno fatto irruzione nella loro casa, in via Posallo, in pieno giorno. I due malviventi, con pistola finta e volto coperto, hanno forzato la porta dell’abitazione e si sono ritrovati di fronte il pensionato: lo hanno immobilizzato, legandolo alla poltrona, e picchiato. Mentre hanno messo a soqquadro la casa in cerca di soldi e gioielli, è giunta la figlia, 52 anni, che è stata picchiata con un piede di porco prima della fuga dei rapinatori. La donna ha riportato ferite alla spalla e al volto ed è stata trasferita all’ospedale di Gravedona (Como). Il padre invece, nonostante i lividi e tagli in faccia, ha preferito non farsi visitare. Sul posto i carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire ai due rapinatori. Secondo le testimonianze finora raccolte si tratterebbe di due italiani.