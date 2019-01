Il chiarore quasi magico della Luna, il calore emanato dalle numerose fiaccole e falò̀ lungo tutto il percorso, il silenzio maestoso della montagna rotto a tratti dal vociare festoso della gente, gli scenari suggestivi che si aprono ad ogni passo. Non serve tanta immaginazione per capire come mai la Caspolada di Vezza d’Oglio in Valle Camonica, organizzata dalla locale Pro Loco, sia uno degli appuntamenti più attesi e partecipati dell’inverno nel comprensorio Pontedilegno-Tonale (l’anno scorso sono state 4.500 le persone che vi hanno preso parte).

Quest’anno l’appuntamento si ripeterà sabatp 19 gennaio: indossando ai piedi le racchette da neve (in dialetto caspe o caspole), partendo dal centro storico del paese, si prende parte a una passeggiata non competitiva lungo un percorso che si snoda sul fondovalle tra Vezza d’Oglio e Vione che non richiede alcuna preparazione atletica particolare.

Un’esperienza da non perdere e un appuntamento denso di forti emozioni, che permette di riportare la mente a un passato lontano, quando le racchette da neve, attrezzi tipici della gente di montagna, permettevano di spostarsi in inverno da un luogo all’altro.

Quest’anno, in assenza di neve naturale, si sta lavorando intensamente per innevare il tracciato. “Abbiamo già superato le 1.500 iscrizioni, confermandoci anche nel 2019 l’appuntamento più partecipato d’Italia”, ha dichiarato Diego Occhi, Presidente del Comitato organizzativo, “Anche grazie all’innevamento programmato garantito dal Consorzio Pontedilegno-Tonale e al duro lavoro di volontari, stiamo lavorando per offrire a tutti un’esperienza ancora una volta indimenticabile”.

Programma:

Venerdì 18 Gennaio

Dalle ore 21.00 alle 23.00, consegna pettorale e caspole. Possibilità di acquisto dello skipass giornaliero scontato del 50% valido per la giornata di Sabato 19 Gennaio nel Comprensorio Pontedilegno-Tonale.

Sabato 19 Gennaio

A partire dalle ore 10.00 fino alle ore 18.30, consegna pettorale e caspole presso la palestra comunale;

Dalle ore 16.30, ritrovo in Piazza IV Luglio e Piazza IV Novembre con musica e animazione, thè caldo e cioccolata calda per tutti;

Ore 19.00, partenza da Piazza IV Luglio verso il percorso;

Dalle ore 20.00, arrivo presso il Centro Eventi Adamello con musica, cena e serata conviviale.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.caspolada.it.