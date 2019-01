Capodanno in piazza Duomo con Francesco Gabbani, accesso per 20 mila

Per festeggiare l’arrivo del nuovo anno, piazza del Duomo a Milano offre stasera una serata di musica e allegria gratuita e aperta a tutti. Sul palco ci saranno Francesco Gabbani e la sua band, preceduti da The Bluebeaters che riscalderanno l’atmosfera con il ritmo movimentato della loro musica ska-rocksteady.

Per garantire la sicurezza dell’evento la piazza sarà presidiata dalle forze dell’ordine. Al fine di agevolare le operazioni di controllo e sicurezza gli organizzatori consigliano di presentarsi con adeguato anticipo nell’area concerto e, per velocizzare gli ingressi, evitare di portare borse e zaini. L’ingresso in piazza Duomo sarà consentito fino alla capienza massima di circa 20mila persone.

Il concerto si chiude alle ore 00.15, per consentire ai partecipanti di utilizzare il trasporto pubblico per gli spostamenti. Per la sera di Capodanno il servizio delle linee metropolitane M1, M2, M3 e M5 è prolungato (solo sulle tratte urbane: fino a Molino Dorino sulla M1 e tra Cascina Gobba e Abbiategrasso sulla M2) con gli ultimi passaggi in centro alle 2 di notte circa. Mentre le linee sostitutive notturne (NM1-NM2-NM3) iniziano il servizio intorno all’1.30.

Dalle 17 saranno chiusi gli accessi alla fermata Duomo sia per M1 sia per M3; si consiglia, dunque, l’utilizzo delle fermate più vicine, Cordusio e San Babila (M1) e Missori e Montenapoleone (M3).

È assolutamente vietato introdurre nell’area concerto bottiglie in vetro, petardi, fuochi pirotecnici e spray urticante.

La zona del sagrato del Duomo sarà riservata a persone con disabilità e ai loro familiari con accesso consigliato dal varco di Piazza Fontana.