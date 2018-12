Via libera alla vendita del Pirellino

La Giunta comunale ha approvato le linee di indirizzo per la vendita in due lotti del complesso immobiliare che ospitava gli uffici comunali di via Pirelli 39. La cessione avverrà dopo un bando di gara con base d’asta di 87,5 milioni di euro per l’edificio di via Pirelli e di 16,6 milioni per il parcheggio sotterraneo di piazza Einaudi.

“Siamo arrivati alla conclusione di un percorso amministrativo complesso che oggi, grazie al lavoro dei nostri uffici, ci consente di valorizzare un immobile importante del patrimonio pubblico – spiega l’assessore al Demanio Roberto Tasca –. La vendita del complesso di via Pirelli è cruciale non solo per le entrate che ne deriveranno ma anche perché la Giunta procede verso la razionalizzazione della collocazione degli uffici comunali con l’idea di concentrarli in un futuro prossimo in un unico complesso. I proventi dell’alienazione che non verranno destinati a questo scopo contribuiranno a finanziare gli interventi previsti nel Piano Quartieri”.

“Per via Pirelli – aggiunge l’assessore all’Urbanistica Pierfrancesco Maran – cerchiamo un investitore che vada a completare le connessioni tra Porta Nuova, Stazione Garibaldi, stazione Centrale e Melchiorre Gioia. Anche per questo vige l’obbligo di un concorso internazionale di progettazione”.

Procede quindi il percorso di valorizzazione immobiliare intrapreso dal Comune di Milano. La vendita dell’immobile di via Pirelli 39, compresa nel Piano delle Alienazioni immobiliari 2018, segna un passo importante verso la liberazione progressiva di una pluralità di immobili attualmente occupati dagli uffici comunali e la loro futura concentrazione in un solo complesso.

L’edificio di via Pirelli 39 è attualmente libero e oggetto di rilevanti interventi manutentivi. Si tratta di un complesso immobiliare di grande valore, vista anche la posizione di assoluta centralità nel quartiere direzionale di Porta Nuova, suddiviso in due lotti: l’edificio di via Pirelli 39 e il parcheggio sotterraneo su tre livelli di piazza Einaudi.