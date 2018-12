Concerto di Capodanno, vietato spray urticante

Milano si prepara al concertone di Capodanno in piazza Duomo, con alcuni provvedimenti: fermata Duomo della metropolitana chiusa dalle 17 del 31 dicembre; divieto di trasportare armi, petardi e fuochi pirotecnici in generale e anche spray urticanti nella zona della stazione centrale e in piazza Duomo. La la capienza massima consentita sarà di 19.990 persone, per velocizzare i controlli e conferma il divieto di introdurre bottiglie di vetro già in vigore lo scorso anno. A partire dalle 21 andrà in scena il concerto dei Bluebeaters e di Francesco Gabbani.