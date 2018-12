La Prof colpita al Floriani di Vimercate racconta cosa è successo (Video)

La professoressa colpita da una sedia all’Istituto al Floriani di Vimercate lo scorso 29 ottobre , nei giorni scorsi ha racconta la sua esperienza durante il seminario “Docenti in trincea” organizzato a Milano dal sindacato Gilda. L’insegnante di storia era stata ferita a una spalla da una sedia lanciata da uno studente sedicenne che, una volta individuato, è stato sospeso per quindici giorni con l’obbligo di svolgere lavori socialmente utili in strutture protette. La professoressa aveva sporto denuncia contro ignoti e anche ora che è stato identificato il responsabile non l’ha comunque ritirata.