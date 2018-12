Silvia, decine di arresti in Kenya

Nella caccia ai rapitori della volontaria milanese SilviaRomano, la polizia keniana ha effettuato un centinaio di arresti, usando anche maniere forti con maltrattamenti e bastonature, in un paio di villaggi che stavano collaborando con gli inquirenti ma evidentemente non abbastanza. Questo, almeno, è quanto emerge dal resoconto di alcuni media keniani. La polizia mantiene il riserbo sulle indagini. Il capo dello Stato Uhuru Kenyatta “si è detto fiducioso in una soluzione positiva” della vicenda in un colloquio con il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani. Il presidente keniano “mi ha assicurato tutto il suo impegno” per salvare la giovane, ha riferito lo stesso Tajani.