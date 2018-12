Morbegno, frontale per auto contromano: esami tossicologici sulle vittime

La Procura di Sondrio ha disposto le autopsie e gli esami tossicologici e alcolemici per le vittime del tragico incidente stradale dell’altra notte sulla nuova tangenziale di Morbegno costato la vita a cinque giovani di Tirano (SO) e a un 52 enne di Argegno (CO). Esami indispensabili per accertare le cause del terribile schianto insieme a tutti gli altri accertamenti condotti dalla Polizia Stradale di Bellano. Un frontale causato dalla Panda con a bordo i cinque ragazzi, guidata dalla 26 enne Jessica Capelli, che si è immessa contromano sulla strada.

L’impatto con la Fiat 500 X di Andrea Gilardoni, in viaggio verso Livigno, dove lo attendevano la compagna e i suoi due figli di 14 e 11 anni, è stato inevitabile. Entrambi i veicoli hanno preso immediatamente fuoco.

Inutili, purtroppo, i soccorsi. Lo scontro frontale è avvenuto all’altezza dello svincolo dove la strada passa da doppia corsia per senso di marcia a corsia unica, appena prima del nuovo tratto da poco inaugurato della variante di Morbegno. La comunità più colpita è quella di Tirano dove il giorno dei funerali sarà lutto cittadino. Forte la commozione anche ad Argegno dove Andrea Gilardoni, titolare di bar, era molto conosciuto.