Oggi il sindaco di Milano Giuseppe Sala si è recato in visita presso l’Opera Cardinal Ferrari, storica Onlus milanese che ogni giorno offre accoglienza a più di 200 senzatetto e persone in difficoltà.

Giunto presso la sede di via Boeri in tarda mattinata, Sala è stato accolto dal Presidente dell’Opera, il Professor Pasquale Seddio, e dopo una scambio di saluti e auguri con lo staff e i volontari della struttura, si è recato al piano inferiore, dove è collocata la mensa, e ha pranzato assieme ai “Carissimi”, le circa 200 persone per le quali l’Opera Cardinal Ferrari è una vera e propria casa.

La presenza del primo cittadino in questa periodo dell’anno si carica di un forte significato in quanto, oltre all’avvicinarsi delle feste, ci troviamo di fronte al ciclico ritorno del freddo invernale, che nuovamente si trasforma in emergenza e pericolo di vita per tutti coloro che non possono contare su un’abitazione, su una famiglia e sul minimo necessario per tutelare la propria vita e incolumità.

Il Presidente dell’Opera Prof. Pasquale Seddio ha sottolineato come “il Natale alle porte può diventare un’occasione per riflettere sulla problematica della marginalità sociale, poiché dietro le quinte delle decorazioni luminose e delle vetrine scintillanti esiste una realtà radicalmente diversa, che richiede e merita di essere conosciuta e soprattutto affrontata, sono infatti sfide come questa a conferire un senso autentico al Natale”.

Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala ha espresso ammirazione per quanto l’Opera riesce a compiere, grazie alle attività di volontari e collaboratori: “Il vostro impegno quotidiano, la vostra vicinanza e il vostro dedicarvi a chi ha di meno sono un grande esempio per tutti. Aiutare coloro che vivono una situazione di difficoltà economica e sociale è il più bel regalo che tutti insieme possiamo fare alla nostra comunità, ogni giorno, soprattutto in questo periodo di feste”.