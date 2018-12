Consiglio regionale, via libera al bilancio di previsione

Un bilancio che si conferma per il secondo anno consecutivo sotto i 60 milioni di euro (nella previsione 2019, pari a 59 milioni e 627mila euro), proseguendo un trend in costante diminuzione dal 2013: il Consiglio regionale inizia la nuova legislatura nel segno della sobrietà e del continuo contenimento dei costi della politica, confermandosi il parlamento regionale dal costo pro capite più basso (2,46 euro) d’Italia.

E’ stato infatti approvato all’unanimità questa mattina in Aula il bilancio di previsione del Consiglio regionale della Lombardia, di cui è stata relatrice la Vice Presidente del Consiglio Francesca Brianza, che nel suo intervento ha sottolineato come grande attenzione sia stata mantenuta nella ricerca di un ulteriore contenimento dei costi che ha consentito, a fronte di maggiori risparmi, l’attivazione di 5 borse di studio in più rispetto all’anno precedente.

“Per il 2019 il Consiglio regionale attiverà 40 borse di studio a favore di neolaureati: si tratta nello specifico di 36 tirocini formativi e di orientamento e 4 borse di studio per attività di ricerca, 5 delle quali destinate alla sede di Regione Lombardia Bruxelles –ha sottolineato Francesca Brianza-. Il provvedimento, per la cui attuazione sono stanziati 660 mila euro, prevede che la selezioneavvenga per titoli, preselezione e colloquio attitudinale e che il punteggio attribuito al voto di laurea è incrementato di 5 punti per i candidati residenti in Lombardia o che si siano laureati in una Università lombarda. I costi di ’attivazione delle borse di studio sono interamente finanziati con i risparmi di gestione del Consiglio regionale”.

Il Consiglio regionale della Lombardia si segnala come il più virtuoso d’Italia non solo per il costo pro capite, ma anche per la tempistica: è infatti la prima Assemblea parlamentare regionale d’Italia ad approvare il proprio bilancio. E si segnala anche come esempio e riferimento per la sua trasparenza: i provvedimenti, tutti gli atti di Ufficio di Presidenza e Segreteria Generale, tutti gli impegni di spesa, entrate e uscite del bilancio regionale, sono online in tempo reale.