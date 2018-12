ALICE COOPER torna in Italia a Settembre

Le sue leggendarie performance sono entrate nella storia del rock e in Italia ha sempre registrato il “tutto esaurito”. ALICE COOPER lo scorso agosto ha pubblicato “A Paranormal Evening At The Olympia Paris”, un live album (il 11° disco dal vivo della sua carriera) registrato a Parigi durante il più recente tour.

Nel 2019 l’instancabile The Coop ha programmato un nuovo giro europeo e tornerà anche nella nostra penisola per portarci il nuovo show in un’unica data!

Ecco di seguito i dettagli:

ALICE COOPER – Ol Black Eyes Is Back Tour

Martedì 10 SETTEMBRE 2019 @ Pala Alpitour – TORINO

Apertura porte: ore 18.00

Inizio show: ore 20.00

Prezzo del biglietto in prevendita: a partire da €40,00 + d.p.

Biglietti in vendita su Ticketone a partire dalle ore 10.00 di martedì 18 dicembre 2018.

In formazione, accanto allo zio alla voce e alle sue diavolerie, troveremo ancora una volta i chitarristi Nita Strauss, Tommy Henriksen e Ryan Roxie, il bassista Chuck Garric e il batterista Glen Sobel: “la migliore band che io abbia mai avuto”, nelle parole dello stesso Alice Cooper.

Alice Cooper (all’anagrafe Vincent Damon Furnier, classe 1948) ha inciso 27 album, venduto milioni di dischi nel mondo e messo a segno diverse hit in classifica. Tra i suoi maggior successi ci sono “Billion Dollar Babies” (1973), “Welcome To My Nightmare” (1975) e “Trash” (1989) che vendette nei soli USA a pochi mesi dall’uscita ben 3 milioni di copie. I suoi concerti di shock rock ad alta spettacolarità hanno cambiato per sempre le esibizioni rock e influenzato tantissimi artisti, perfino dei generi disparati, tra cui Kiss, Twisted Sister, W.A.S.P., Motley Crue, Rob Zombie, Marilyn Manson e Slipknot, ma soprattutto hanno messo d’accordo tutti! L’ultimo studio album in ordine di uscita è “Paranormal” targato 2017 che Alice aveva presentato proprio ai microfoni di Linea Rock in una calda mattina d’estate.

Non perdete l’appuntamento con il Glam-Trash a tinte forti e tanta tanta ironia… di umore nero naturalmente!