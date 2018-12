Corrado Augias chiude stasera alle 21 la rassegna “Premesso che non sono razzista – Come nasce il pregiudizio e come combatterlo”, il primo palinsesto di eventi del Memoriale della Shoah dedicato ad indagare – per meglio comprendere – pregiudizi e razzismi del passato e del presente. L’iniziativa è in occasione dell’80° anniversario delle leggi razziali in Italia

Entrata libera fino ad esaurimento posti, si consiglia di prenotare scrivendo a prenotazioni@memorialeshoah.it