Si è costituito ieri sera il pirata della strada che giovedì mattina aveva travolto e ucciso un 28enne in bici in via Rombon. La foto dell’auto a bordo della quale viaggiava era stata diffusa ieri dai carabinieri per consentire segnalazioni da parte dei cittadini. L’uomo, dopo due giorni, si è quindi presentato dai carabinieri.