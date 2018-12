Kenya, arrestato uno dei tre rapitori di Silvia Romano

Uno dei tre sospetti rapitori di Silvia Romano è stato arrestato. Lo riporta il sito del quotidiano keniano Daily Nation citando una fonte ufficiale della polizia. Si tratta di

Ibrahim Adan Omar, si trovava in una casa del villaggio di Bangale, nella contea di Tana River, a pochi chilometri da Garsen, la cittadina centro operativo delle operazioni di polizia. All’uomo sono stati confiscati un centinaio di proiettili e un kalashnikov.

I dettagli dell’operazione non sono ancora stati resi noti. Di Silvia per il momento non ci sono notizie.