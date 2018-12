Blitz al Boschetto della droga di Rogoredo

Blitz dei carabinieri al “boschetto della droga” di Rogoredo, a Milano. I militari stanno effettuando un controllo per abbattere le baracche dei pusher che vivono all’interno.Hanno troavo ripari di fortuna allestiti con lamine e coperture in plastica. Diversi i fuochi ancora accesi al momento dell’ingresso dei militari. Il blitz era già in programma da giorni ma arriva a poche ore dall’aggressione denunciata da Fabrizio Corona, che ieri notte ha tentato di realizzare un servizio video con una troupe televisiva proprio per raccontare la piazza di spaccio.