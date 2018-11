Presentata a Palazzo Lombardia la ricerca dell’Osservatorio Birra di Fondazione Birra Moretti da cui emerge che la Lombardia è il motore della produzione birraria in Italia.

Il settore vale quasi 9 miliardi di euro (8,6 miliardi), e il 25% arriva dalla Lombardia che, pertanto acquista una speciale rilevanza in quanto rappresenta circa un quarto della birra consumata in Italia in termini di valore condiviso, di occupati e contribuzione fiscale).

I 2.269 milioni di euro di ‘valore condiviso’ generato dalla birra in Lombardia rappresentano lo 0,62% del PIL regionale e il 25,5% del totale del valore condiviso della birra in Italia. A

livello nazionale il ‘valore condiviso’ generato dalla filiera italiana della birra è cresciuto di quasi il 13%, fino a toccare 8,8 miliardi di euro equivalenti a mezzo punto di Pil.

Alla presentazione dello studio hanno preso parte all’incontro il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessandro

Mattinzoli, Alfredo Pratolongo (presidente della Fondazione Birra Moretti), Soren Hag (amministratore delegato di Heineken Italia) e Alessandro Marangoni (amministratore delegato della società di ricerca Althesys).

Il presidente Fontana, dopo aver ricordato le sue origini di Induno Olona, in provincia di Varese, storica sede del birrificio Poretti e fabbrica che ha dato lavoro non solo ai

cittadini residenti, ha espresso apprezzamento per quanto emerso dalla ricerca evidenziando l’importanza del consumo consapevole.

“In questi ultimi anni – ha rimarcato il presidente – sono nati numerosi birrifici artigianali in Lombardia. Un fatto che testimonia la diffusione di questa bevanda, per la quale i consumatori chiedono sempre più qualità e, contestualmente, lo sviluppo di attività

imprenditoriali in questo comparto”. “Il primato della Lombardia che emerge chiaramente dallo studio presentato oggi – ha aggiunto il presidente – indica che Regione Lombardia è all’avanguardia. Per questo, vogliamo continuare a contribuire nel sostenere questa produzione e trarremo spunti importanti dalla approfondita analisi condotta da Fondazione Moretti”.

La Lombardia conta sulla presenza di importanti aziende internazionali e sul maggior

numero di birrifici artigianali del paese (137, rispetto agli 80 del Piemonte e, ai 74 del Veneto e ai 63 della Toscana), che nel 2017 hanno prodotto complessivamente quasi 4 milioni di ettolitri di birra.



“Dalla ricerca – ha commentato l’assessore Mattinzoli – si evince che l’impresa lombarda sa

leggere in anticipo le esigenze e i cambi delle modalità di consumo. Lo studio indica che anche in questo ambito siamo su un percorso virtuoso di un’economia che deve far crescere la qualità di tutto il tessuto sociale”.

“Accogliamo con interesse l’idea lanciata oggi di avviare una Università della birra che faccia formazione e accresca la capacità di interpretare il gusto degli italiani”.