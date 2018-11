KISS a Milano: sold out il PIT, disponibili altri biglietti, M&G… e Ace Frehley?

Come annunciato da Barley Arts, in pochissimi giorni dall’apertura delle prevendite sono andati esauriti i biglietti per l’area PIT del concerto dei KISS attesissimi a Milano il prossimo Luglio.

…ma niente panico!

Restano ancora disponibili i biglietti per il posto unico in piedi!

Unico appuntamento italiano di questo ultimo tour per i Kiss, non a caso denominato END OF THE ROAD: Paul Stanley e Gene Simmons accompagnati dai fidi Eric Singer e Tommy Thayer, hanno infatti annunciato di voler dare addio alle scene, senza malinconia, semplicemente celebrando una carriera straordinaria lunga 45 anni, che li ha trasformati in leggende viventi al multiplatino, con oltre 100 milioni di dischi venduti nel mondo. La band non ripasserà più di una volta dalla stessa città durante questo tour d’addio (in partenza il 31 Gennaio 2019 da Vancouver), meglio dunque non perdere l’occasione!

KISS – End of The Road Tour

Martedì 2 LUGLIO 2019 @ Ippodromo SNAI San Siro – MILANO

Biglietti

Pit: Biglietti esauriti

Posto unico in piedi: € 80,00 + prev.

I biglietti in prevendita sono disponibili esclusivamente su Vivaticket, unico circuito ufficiale ed autorizzato.

KISS VIP Meet & Greet Package (Prezzo: 1000 dollari)

– Biglietto non incluso tramite il sito ufficiale Kissonline, mentre sembra incluso nel pacchetto offerto in prevendita su Vivaticket: è d’obbligo comunque essere in possesso del biglietto del concerto per poter partecipare al M&G.

– Incontro backstage con i KISS

– Possibilità di fare una foto personale con i KISS

– Poster autografato dai KISS “End of the Road” formato 8×10

– Voucher di $100 da spendere nello store online KISS “End of the Road”

– Pass laminato commemorativo KISS VIP

– Accesso ad un’area merchandise dedicata

– Accoglienza dedicata sul luogo dell’evento.

*Attenzione: la possibilità di fare la foto con i KISS avverrà prima che loro salgano sul palco. Essendo il concerto a posto unico, non possiamo garantirvi che potrete tornare al vostro posto se decidete di lasciarlo. Non sarà possibile far autografare alla band né dischi, né strumenti musicali né memorabilia personali.

KISS VIP Ultimate Kiss Army Experience (Prezzo: 5000 dollari)

– 1 Biglietto Pit incluso nel pacchetto

– Incontro backstage con i KISS

– Possibilità di fare una foto personale con i KISS

– Visita guidata del palco, guardaroba della band, ufficio produzione del management e incontro ravvicinato con i membri della Kiss Crew che vi mostreranno chitarre e batteria dei Kiss da vicino!

– Litografia “End of the Road” specifica dello show di Milano autografata e in edizione limitata numerata da 1 a 15.

– Ospitality dedicata e riservata con Bar

– Pass laminato commemorativo KISS VIP

– Accesso ad un’area merchandise dedicata

– Accoglienza dedicata sul luogo dell’evento.

*Attenzione: con questa opzione potrete assistere all’intero concerto dal pit normalmente riservato ai soli fotografi! Non sarà possibile far autografare alla band né dischi, né strumenti musicali né memorabilia personali.

Il primo annuncio del tour d’addio parla di 300 concerti per ora programmati nell’arco di 3 anni (o forse più) per salutare la Kiss Army di tutto il mondo, ed è stato dato circa due mesi fa durante la trasmissione tv americana America’s Got Talent. Risultato? Internet in tilt, con fan speranzosi di avere la band nella loro città per godersi un ultimo, grande show. Famosi per le performance incredibili e decisamente fuori dagli schemi, i KISS hanno dimostrato per decadi perché i loro show sono senza dubbio i più emblematici del Rock’n’Roll, anche grazie ad un pubblico di die-hard irriducibili, con tanto di trucco in faccia e figli al seguito.

“Tutto ciò che abbiamo costruito e conquistato negli ultimi quattro decenni non sarebbe mai stato possibile senza i milioni di fan in tutto il mondo che hanno affollato i nostri concerti durante tutti questi anni. Questa sarà l’ultima occasione di festa per coloro che ci hanno già seguiti, e l’ultima possibilità di vederci per chi l’avesse mai fatto. KISS ARMY, vi stiamo dicendo addio nel nostro tour finale con il nostro più grande show di sempre, più chiassoso, più colorato, più trascinante… usciremo di scena nella stessa maniera in cui ci siamo entrati: insolenti e inarrestabili”, dichiara Paul Stanley, che promette anche una scaletta di 20 brani che toccheranno il repertorio di ogni era del Bacio!

Quanto alle voci sugli ospiti speciali ed ex membri che potrebbero aggiungersi alla line up attuale dei Kiss (stabile ormai dal 2004) le voci si rincorrono… Pare ci sia in ballo di coinvolgere ACE FREHLEY come opening act di almeno una parte del tour ma al momento nulla è confermato e le trattative le immaginiamo piuttosto impegnative… L’addio definitivo alle scene di PETER CRISS risale all’anno scorso, anche se per eventi mirati si è già reso disponibile: certo, ha apertamente dichiarato di non poter più sostenere i ritmi di un tour alla sua età e di non poter più affrontare lunghi voli intercontinentali a causa di problemi di salute… però nella zona di New York… insomma, staremo a vedere!

E VINNIE VINCENT, ricomparso dopo 20 anni proprio quest’anno? E il grandissimo BRUCE KULICK che ha raggiunto i suoi ex compagni un mese fa per una jam durante la KISS KRUISE 8? Paul Stanley per quanto riguarda “certe sorprese” in alcune recenti interviste si dichiara della corrente possibilista: “Nessuno dei protagonisti della Kisstory è escluso a priori da questa celebrazione, purché si renda disponibile nei modi e tempi giusti… Sarà una celebrazione ‘all-inclusive’ del Mito dei Kiss, non di una line up in particolare, perciò non escludiamo apparizioni sporadiche di special guest che hanno contribuito a scrivere questa storia. D’altronde, nulla è mai stato impossibile nel mondo dei Kiss!”.

Anche Ace non perde occasione di ribadire di essere disponibile qualora arrivasse la chiamata dei suoi ex soci con cui, dopo essersi redento, ha recentemente riallacciato i rapporti: “Grazie a mia figlia che mi ha dato la scossa giusta sono completamente sobrio da ormai 10 anni… e questo fa senz’altro la differenza, siamo ritornati sulla stessa lunghezza d’onda io e i Kiss! Lo ammetto: negli anni ‘70 Gene e Paul lavoravano sodo per la band, mentre io e Peter pensavamo a spassarcela pesantemente per la metà del tempo, e l’altra metà ce ne stavamo con la testa nel cesso! Ho capito tante cose, ho lavorato molto su me stesso, smettendo di godermela come non ci fosse un domani, ho perso cattive abitudini e peso. Ho dimostrato di avere una dignità e un’integrità artistica… ero stufo della negatività e di dare ai miei ex soci dei motivi per attaccarmi a causa della mia ingestibilità… Ok, prima hanno avuto più di una buona ragione per avere Tommy Thayer al mio posto… ma ora? Se arriverà la proposta, beh io sono pronto a prenderla in considerazione, per un compenso adeguato, s’intende!”.

Ace Frehley ha pubblicato il 19 Ottobre 2018 il suo ottavo disco solista “Spaceman”: all’album ha partecipato attivamente anche Gene Simmons, co-autore e bassista di due dei 9 brani, nonché suggeritore ufficiale del titolo prescelto! Ace ha anche da poco cambiato in toto la sua live band storica per adottare la band solista proprio di Gene Simmons, un quartetto formidabile con cui si è esibito per la prima volta sui palchi della Kiss Kruise 8 a cavallo tra Halloween e inizio Novembre.

Quello del prossimo 2 Luglio sarà il 12° concerto dei KISS organizzato in Italia da Barley Arts, che vanta una collaborazione trentennale con la band sin dalla storica edizione del Monsters of Rock 1988, fino ad arrivare ai concerti di Bologna e Torino targati 2017.

10/09/1988 – Modena, Monsters of Rock

18/12/1996 – Assago (Milano), Forum

15/03/1999 – Assago (Milano), Forum

13/05/2008 – Verona, Arena

24/06/2008 – Assago (Milano), Forum

18/05/2010 – Assago (Milano), Forum

17/06/2013 – Codroipo (Udine), Villa Manin

18/06/2013 – Assago (Milano), Forum

11/06/2015 – Verona, Arena

15/05/2017 – Torino, Pala Alpitour

16/05/2017 – Casalecchio di Reno (Bologna), Unipol Arena