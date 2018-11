Anche a Milano arriva il Fair Saturday

Consacrare una giornata dell’anno al valore del bello e dell’artistico e al contempo dedicare tempo e risorse per sostenere progetti di rilevanza sociale. Questo lo spirito del Fair Saturday, il movimento culturale di impatto sociale nato in Spagna nel 2015 dal sogno di alcuni giovani imprenditori e poi diffusosi in moltissimi Paesi del mondo, arrivando a toccare lo scorso anno 114 città. Una vastissima rete globale nella quale, a partire da questa edizione 2018, Milano entra a far parte da protagonista: Sabato 24 Novembre performance artistiche, esibizioni corali, spettacoli teatrali animeranno l’intera città, pronta ad ospitare, in contemporanea con tutti gli altri Paesi aderenti, una grande festa diffusa.

Il progetto è stato portato a Milano grazie all’impegno dell’Associazione Energie Sociali Jesurum in collaborazione con il Comune di Milano.

Scopo della manifestazione è quello di rivendicare il potere della cultura – fondamentale per il nostro futuro – attraverso un giorno a lei dedicato, che si è deciso di istituire ogni ultimo sabato di novembre, in un periodo dell’anno compreso tra il Black Friday e il Natale, due momenti in cui concentriamo il nostro tempo e le nostre energie agli acquisti. È quindi necessario fermarsi un attimo e riscoprire il valore dell’arte che il Fair Saturday vuole ricondurre ad una dimensione anche sociale. Ciascun artista o ente culturale che aderisce all’iniziativa può scegliere infatti un’organizzazione no profit cui devolvere una parte del ricavato del proprio evento, nella percentuale che ritiene più opportuna. A ciascuna ONG è inoltre riservato un importante momento di riconoscibilità all’interno della comunità: una breve presentazione delle proprie attività e dei propri progetti sociali, infati, precederà lo spettacolo associato alla data organizzazione.

Diverse realtà culturali milanesi – musei, teatri, associazioni, cori, artisti e locali – hanno già scelto di aderire al Fair Saturday, condividendone appieno valori e mission. L’appello a enti culturali e artisti è ancora aperto: chiunque voglia unirsi alla manifestazione con un proprio spettacolo già in palinsesto può farlo scrivendo una mail a milano@fairsaturday.org ed entrare a far parte della rete Fair Saturday Milano 2018.